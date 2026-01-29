قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يطرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.. الإثنين المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

يخطط البنك المركزي المصري؛ لطرح سندات صفرية الكوبون من استحقاق 730 يومَا بما يساوي عامين بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه وذلك يوم الإثنين المقبل؛ لتمويل الفجوة التمويلية.

وفقاً لنشرة إكتتاب البنك المركزي المصري الصادرة عبر موقعه الرسمي والتي تضمنت طرح سندات صفرية الكوبون لصالح وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة ضمن مخططات طرح أدوات دين محلية .

وتعد أدوات الدين المحلية والتي من بينها سندات الخزانة المصرية؛ هي أحد اجراءات الاستثمار المالي غير المباشر للحكومة لتمويل احتياجاتها .

وكان آخر طرح قام به البنك المركزي لسندات صفرية الكوبون في 3 يونيو 2024 حيث قامت ببيع سندات من استحقاق عام ونصف بقيمة مستهدف بلغت 4 مليارات جنيه لصالح وزارة المالية.

استطاع البنك المركزي خلال ذلك التوقيت قبول عرضًأ واحدَا مقدمًا من أحد المستثمرين بسعر فائدة متوسط بلغت25% وبقيمة 300 مليار جنيه قيمة الإكتتاب .

وبلغت جملة العروض التي قدمها المستثمرون قبل قبول عمليات الشراء 3 طلبات بقيمة إجمالية بلغت 478.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 28.601%.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة وزارة المالية الفجوة التمويلية طرح أدوات دين محلية سندات خزانة الاستثمار المالي غير المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

غارات جوية

أوكرانيا .. مقتل 3 أشخاص وأصابة آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة

حساسية الصدر

ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

طرقعة المفاصل

حقيقة أضرار طرقعة المفاصل على صحتها.. وتحذير من هذه الحالة

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد