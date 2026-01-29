البنك المركزي يطرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.. الإثنين المقبل

يخطط البنك المركزي المصري؛ لطرح سندات صفرية الكوبون من استحقاق 730 يومَا بما يساوي عامين بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه وذلك يوم الإثنين المقبل؛ لتمويل الفجوة التمويلية.

وفقاً لنشرة إكتتاب البنك المركزي المصري الصادرة عبر موقعه الرسمي والتي تضمنت طرح سندات صفرية الكوبون لصالح وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة ضمن مخططات طرح أدوات دين محلية .

وتعد أدوات الدين المحلية والتي من بينها سندات الخزانة المصرية؛ هي أحد اجراءات الاستثمار المالي غير المباشر للحكومة لتمويل احتياجاتها .

وكان آخر طرح قام به البنك المركزي لسندات صفرية الكوبون في 3 يونيو 2024 حيث قامت ببيع سندات من استحقاق عام ونصف بقيمة مستهدف بلغت 4 مليارات جنيه لصالح وزارة المالية.

استطاع البنك المركزي خلال ذلك التوقيت قبول عرضًأ واحدَا مقدمًا من أحد المستثمرين بسعر فائدة متوسط بلغت25% وبقيمة 300 مليار جنيه قيمة الإكتتاب .

وبلغت جملة العروض التي قدمها المستثمرون قبل قبول عمليات الشراء 3 طلبات بقيمة إجمالية بلغت 478.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 28.601%.