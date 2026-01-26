البنك المركزي يعلن طرح صكوكًا سيادية بـ5 مليارات جنيه في مزاد اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن طرحه صكوكًأ سيادية ذات عائد ثابت في مزاد أجراه اليوم الإثنين الموافق 26-1-2026؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

كشفت نشرة الإكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري عن طرح صكوكًا سيادية بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بموعد استحقاق يبلغ 3 سنوات بسعر عائد يبلغ 21.091%.

بحسب تقرير البنك المركزي المصري فإن موعد استحقاق الصك محددة بتاريخ 13 يناير 2029.

وخلال الأسبوع الماضي اعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوكًأ سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات بعائد ثابت لصالح وزارة المالية لتمويل الخزانة المصرية.

وارتفعت طلبات الإكتتاب المقدمة من 14 مستثمر وبنك استثماري ومؤسسة بقيمة تريليوني جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.241% و أقل عائد بنسبة 20.85% و أعلى سعر بنسبة 23.25%.

وبلغت جملة الطلبات المقبولة لشراء الصكوك نحو 900 مليار جنيه فاز بها 5 من المؤسسات المالية والمستثمرين، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 21.091% وأقل سعر بنسبة 20.85% و أعلى سعر بنسبة 21%.