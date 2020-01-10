AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يضرب موعدًا مع شباب الأهلي.. النصر يقصي العين ويتأهل لنهائي الدوري الإماراتي

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:59 م
النصر الإماراتي
النصر الإماراتي
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل نادي النصر لنهائي دوري كأس الخليج العربي"الدوري الإماراتي" بعد إقصائه نادي العين بفوزه عليه بنتيجة 4-1 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

افتتح اللاعب محمود خميس مدافع نادي النصر التسجيل في المباراة لنادي العين بالخطأ في مرماه، بعد عرضية رائعة من التوجولي لابا كودجو مهاجم نادي العين، في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي العين بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عادل البرتغالي توزي النتيجة للنصر في الدقيقة 82، بعد تمريرة رأسية رائعة من زميله الإسباني ألفارو نيجيريدو، ليذهب الفريقان لضربات الترجيح.

وفي ضربات الحظ الترجيحية ، أضاع كل من جمال معروف وكايو ركلتي الجزاء الأولى والثانية للجزيرة ، بينما سجل لاعبو النصر 4 ركلات ترجيحية ، ليحجزوا مقعدًا في المباراة النهائية.

ويلاقي فريق النصر في المباراة النهائية،نادي شباب الأهلي حامل اللقب ، والذي انتصر على نادي الجزيرة منذ قليل بضربات الترجيح بنتيجة 4-2.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصر يتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على التليفونات بكأس مصر

وزير الخارجية البحريني يعلق على تأهل منتخب بلاده لـ نهائي خليجي 24

العين والنصر يتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج العربي

كأس الرابطة.. ليستر سيتي يقصي إيفرتون ويتأهل إلى نصف النهائي

الهلال يقصي الفيصلي بشق الأنفس يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

ريال مدريد يقصي فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني

ترشيحاتنا

هيكون معاهم.. ريهام سعيد تكشف سبب خوفها على ابنها

بالتفاصيل .. سحب قرارين وزاريين أصدرهما طارق شوقي نوفمبر الماضي

مصر تستنكر بيان الخارجية الإثيوبية.. وتؤكد: تريد فرض الأمر الواقع دون مراعاة لدولة المصب

طرف ثالث.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

شاهد | لحظة إخراج ثعبان ضخم من سيارة سيدة بعد اختبائه في التابلوه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور