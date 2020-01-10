يضرب موعدًا مع شباب الأهلي.. النصر يقصي العين ويتأهل لنهائي الدوري الإماراتي

تأهل نادي النصر لنهائي دوري كأس الخليج العربي"الدوري الإماراتي" بعد إقصائه نادي العين بفوزه عليه بنتيجة 4-1 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الأصلي.



افتتح اللاعب محمود خميس مدافع نادي النصر التسجيل في المباراة لنادي العين بالخطأ في مرماه، بعد عرضية رائعة من التوجولي لابا كودجو مهاجم نادي العين، في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي العين بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني عادل البرتغالي توزي النتيجة للنصر في الدقيقة 82، بعد تمريرة رأسية رائعة من زميله الإسباني ألفارو نيجيريدو، ليذهب الفريقان لضربات الترجيح.



وفي ضربات الحظ الترجيحية ، أضاع كل من جمال معروف وكايو ركلتي الجزاء الأولى والثانية للجزيرة ، بينما سجل لاعبو النصر 4 ركلات ترجيحية ، ليحجزوا مقعدًا في المباراة النهائية.



ويلاقي فريق النصر في المباراة النهائية،نادي شباب الأهلي حامل اللقب ، والذي انتصر على نادي الجزيرة منذ قليل بضربات الترجيح بنتيجة 4-2.