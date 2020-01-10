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مهندس بـ هضبة الجلالة: كمية الحفر والردم تعادل 4 أضعاف المستخرجة من السد العالي

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:18 م
هضبة الجلالة
هضبة الجلالة
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حمزة شعيب
أكد المهندس مجدى إبراهيم، أن مشروع هضبة الجلالة واحد من أهم وأخطر الإنشاءات الهندسية التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مجدى إبرهيم خلال حواره مع الإعلامى حمدى زرق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"ماتم فى هضبة الجلالة إعجاز بكل المقاييس، موضحا:"المعدات التى إستخدمت فى تسوية وتشكيل جبل الجلالة هى معدات عملاقة".

وأكمل:"إحنا طوعنا الجبل وقمنا بتصميم مدينة كاملة حتى يستطيع المواطنون العيش بها".

وأشار المهندس مجدى إلى أن كمية الحفر والردم المستخرجة من هضبة الجلالة 4 اضعاف المستخرجة من السد العالي

وهضبة الجلالة، مشروع عملاق، يقوم بتنفيذه الآلاف من العمال والمهندسين، يمثلون 83 شركة مصرية بنسبة ١٠٠٪، بطاقة عمالية أكثر من 10 آلاف عامل ومهندس وملاحظ وفني.

ويتكون المشروع من أربعة محاور رئيسية، الأول؛ هو طريق هضبة الجلالة، والثانى؛ منتجع ساحلى يطل على خليج السويس مباشرة، والثالث؛ مدينة الجلالة العالمية، والرابع؛ المنطقة الصناعية.
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