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اقتصاد

13.2 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

السبت 11/يناير/2020 - 12:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 13.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 20.84 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 79.1 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.4 % والعرب على 8.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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