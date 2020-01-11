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حوادث

انتشال جثة شخص عقب سقوط سيارة ملاكي بحوض الميناء النهري في دمياط

السبت 11/يناير/2020 - 12:16 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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محافظات زينب الزغبي
تمكن غواصو هيئة ميناء دمياط من انتشال جثة لمسن من أسفل مجرى حوض الميناء النهري عقب سقوط سيارة ملاكى بمجرى الميناء بسبب الأحوال الجوية السيئة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما انجرفت سيارة ملاكى دمياط تحمل أرقام 91979 نحو حوض الميناء النهرى وكان يقودها يقودها صبرى أمين صبري 35 سنة وبصحبته السيد عبده الحليلى 62 سنه ومقيم بمدينة عزبة البرج وبسبب الأحوال الجوية السيئة سقطت السيارة داخل حوض الميناء النهرى.

وتمكن غواصى الميناء من إنقاذ سائق السيارة وهو بحالة جيدة بينما تم انتشال جثة السيد عبده الحليلى 62 سنة بعد ساعة ونصف من أعمال البحث حيث جرفته الأمواج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والتصريح بدفن الوفاة حال عدم الاشتباه باى شبهة جنائية.
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