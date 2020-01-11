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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يفوز بأعجوبة على وستهام ويصعد للمركز الخامس

السبت 11/يناير/2020 - 12:06 ص
أوليفر ماكبرني
أوليفر ماكبرني
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إسماعيل محمود
حقق نادي شيفيلد يونايتد فوزًا صعبًا على حساب وستهام يونايتد، بهدف نظيف، في افتتاحية منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل أوليفر ماكبرني الهدف الوحيد في المباراة لشيفيلد في الدقيقة 53، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثامن له في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن حكم المباراة، ألغى هدفًا لسونجرادس لاعب نادي وستهام في الدقيقة 92 ، بعد الرجوع لتقنية الفار ، وتأكد وجود لمسة يد على اللاعب، وسط حسرة من لاعبي الهامرز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي شيفيلد للنقطة 32 في المركز الخامس ، بينما توقف رصيد نادي وستهام عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.
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