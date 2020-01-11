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أخبار العالم

وزير خارجية كندا يكشف تفاصيل جديدة عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

السبت 11/يناير/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم السبت، إن عدد الضحايا الكنديين بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران هو 57 شخصًا.

وأضاف شامبين خلال مؤتمر صحفي: "أولويتنا في هذا الوقت توفير الدعم لكل من تأثر بحادثة الطائرة الأوكرانية في إيران".

وتابع: "حكومتنا ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة فالمجتمع الدولي يريد معرفة حقيقة ما حدث للطائرة".

وكان رئيس الوزراء الكندى ، جاستن ترودو ، قال أمس الأربعاء إن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية فى إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصا منهم 63 كنديا.


وقال ترودو فى بيان بعد أن قدم تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا "حكومتنا ستواصل عملها عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة فى حادث التحطم والإجابة على أسئلة الكنديين".

وقال ترودو كذلك إن الحكومة على اتصال مع حكومة أوكرانيا و"تتحدث مع السلطات المعنية والشركاء الدوليين"،وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012

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