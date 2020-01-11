أخبار المرأة.. ويزو على الشاطئ والجمهور يعلق: الحوت الأزرق.. تحول فى إطلالة أسما شريف منير.. وجمال شعبان: السكر يسبب السرطان

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة التى تهم المرأة والأسرة بشكل عام وكل ما يخص الأسرة ككل من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والجمالية إلى مدى مهارة المرأة فى تنظيف منزلها وأعدادها أشهى الاطعمة خطوة بخطوة مع موقع صدى البلد "وقسم المرأة " ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





نصح الدكتور جمال شعبان "عميد معهد القلب السابق" متابعيه، بتناول القليل من السكر منعا للإصابة بالأمراض الكارثية.





كشف الدكتور "جمال شعبان" عميد معهد القلب السابق عن مفاجأة بخصوص شرب الشاى الأخضر.









احتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام ، وكريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية، وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى.





قدمت الشيف هالة فهمى في برنامج سفرة و طبلية على صدى البلد، تحضير الباذنجان المقلي بدون ان يمتص كمية كبيرة من الزيت









ظهرت أسما بلوك جديد للغاية ، بإطلالة سوداء عبارة عن بدلة من القطيفة سوداء وبها أربطة من على الوسط تبرزها بشكل أنحف ،كما ظهرت بوجة نحيف .



