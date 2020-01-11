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رياضة

ريال مدريد وأتلتيكو .. مارتينيز حكما لنهائي السوبر الإسباني في السعودية

السبت 11/يناير/2020 - 04:57 ص
سانشيز مارتينيز
سانشيز مارتينيز
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين الحكم سانشيز مارتينيز، من أجل إدارة لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني، بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، غدا الأحد ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقرر الاتحاد الإسباني إسناد المهمة لمارتينيز، بسبب خبراته العريضة في التحكيم محليًا، إضافة إلى حصوله على موافقة إدارة الفريقين.

وأدار مارتينيز هذا الموسم مباراتين لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني أمام بيتيس وفالنسيا، إضافة إلى مباراة واحدة لفريق أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

يذكر أن الحكم إجناسيو إجليسياس سيتولى إدارة غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بناء على ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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