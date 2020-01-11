عزبة النخل تعاني من تزاحم الباعة الجائلين أمام محطة المترو

بعث أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.





وأوضح عبد الحميد أن منطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج بالقاهرة تعانى من انتشار الباعة الجائلين أمام محطة مترو عزبة النخل وإغلاقهم سلالم المحطة ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يعطل حركة المرور يوميا.









وطالب المسئولين بسرعة التدخل من تلك المشكلة.



