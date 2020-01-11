AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عزبة النخل تعاني من تزاحم الباعة الجائلين أمام محطة المترو

السبت 11/يناير/2020 - 09:00 ص
باعة جائلين
باعة جائلين
Advertisements
كريم ناصر
بعث أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

وأوضح عبد الحميد أن منطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج بالقاهرة تعانى من انتشار الباعة الجائلين أمام محطة مترو عزبة النخل وإغلاقهم سلالم المحطة ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يعطل حركة المرور يوميا.


وطالب المسئولين بسرعة التدخل من تلك المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عين شمس يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أهالي فيصل يشكون من الباعة الجائلين

أهالى حلمية الزيتون يشكون من تراكم القمامة اعلى سلالم المشاة

عزبة النخل تتحول لموقف للتكاتك.. والأهالى يستغيثون

أهالي شبرا الخيمة يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

أهالي عزبة النخل يشكون من الباعة الجائلين

ترشيحاتنا

إجراءات اختيار خليفة سلطان عمان قابوس بن سعيد

حازم إمام لـ رئيس الزمالك: دعمك الدائم للاعبين سببا في التتويج بالبطولات.. شاهد

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها

البلاط السلطاني في عمان يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

شاهد.. آخر ظهور لـ السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان

أيمن حافظ يقبل رأس رئيس الزمالك.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

ملفتة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة ملك قورة فى عيد ميلادها