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رياضة

تحت شعار تأمين الصدارة.. إنتر ميلان يستضيف أتلانتا بالدوري الإيطالي

السبت 11/يناير/2020 - 10:18 ص
فريق إنتير ميلان
فريق إنتير ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره أتلانتا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارة لجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

على الجانب الأخر يطمح فريق أتلانتا، تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي لخطف المركز الرابع من روما، مؤقتا.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلانتا في المركز الخامس بـ 34 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، ميلان مع كالياري، لاتسيو مع نابولي.
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