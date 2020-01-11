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فن

6 عروض في خطة البيت الفني للفنون الشعبية منها "خاتم سليمان" و"سمك فى ميه"

السبت 11/يناير/2020 - 11:58 ص
عادل عبده
عادل عبده
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شيرى نبيل
فى خطة البيت الفني للفنون الشعبية خلال عام 2020 عدد من العروض المسرحية تقدمها كل فرقة من فرق القطاع فالفرقة القومية للموسيقى الشعبية تقدم عرض "الأرض" عن رائعة الكاتب والروائي الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والتي قدمها المخرج العالمي المصري يوسف شاهين للسينما في الفيلم الشهير الذي قام ببطولته الفنان محمود المليجي.

خطة البيت الفني للفنون الشعبية وضعها الدكتور عادل عبده مع فناني البيت وجار تجهيز تلك العروض خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك العروض ما ستقدمه الفرقة الغنائية الاستعراضية فتقدم عرض "ملاعيب المولد"، وعرض آخر بعنوان "العريس" بينما تقدم فرقة أنغام الشباب عرض مسرحي بعنوان "خاتم سليمان"، وتقدم فرقة تحت 18 العرض المسرحي "الليلة الجديدة"، وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية عرض "سمك فى ميه".

جميع هذه العروض جار تجهيزها حاليا لتكون ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية خلال الفترة المقبلة مع استمرار الاحتفال بفرقة رضا العظيمة التى امتعت الجماهير على مدار عقود، ورفعت اسم مصر عاليا فى عدة مهرجانات واحتفالات عربية ودولية.

يذكر أن فرقة رضا قدمت عروضها "الريبرتوار" على مدار شهر كامل عقب الاحتفالية الضخمة التى حضرتها وزيرة الثقافة، ومن أشهر استعراضات الفرقة منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الغوازي، أم الخلول، البمبوطية، التنورة، الحصان، الملايا، العصا".
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