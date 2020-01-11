خالد العناني: 2020 عام الافتتاحات السياحية.. فيديو

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، إنه تم الانتهاء من أعمال الترميم في المعبد اليهودي في نهاية عام 2019، ولكن حرص من الدولة المصرية على وجود تغطية إعلامية من جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، فهذا أخر من افتتاحه انتظار وصولهم.





وتابع الدكتور خالد عناني، من خلال حواره في فعاليات افتتاح المعبد اليهودي في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد، ان من خلال هذا المعبد توضح الدولة المصرية أنها تحترم حقوق الإنسان وتتيح فرصة اقامة الشعائر الدينية لغير، وتحت ظروف ميسرة وحالة من الأمن والاستقرار.





وأضاف الدكتور خالد العناني، أن الشعب المصري هو تراكم للعديد من الحضارات والثقافات وهذا بدوره ينعكس على شخصية المواطن المصري التي نراها الآن ووجود روح التسامح والتآخي دون التفرقة بين يهودي و قبطي ومسلم.





واشار الدكتور خالد العناني، إلى ان عام 2020 سيكون عام الرخاء والسياحة والثقافة، وسيتم العمل من قبل الدولة على إثراء وعي المصريين سيشهد خلال هذا العام الكثير من الافتتاحات والجولات السياحية الخارجية.



