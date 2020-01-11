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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف واقعة تعرض راهبة للسرقة على يد سائق بالظاهر

السبت 11/يناير/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة، قيام سائق تاكسي سرق أموال ومتعلقات راهبة أثناء سيرهما بحى الظاهر، حيث تمكن رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط المتهم وتولت النيابة للتحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة الظاهر من راهبة بمدرسة قررت بأنها عقب إجرائها بعض التحاليل الطبية بالمستشفى الإيطالي بالوايلي، عرض عليها قائد سيارة ملاكي "لا تعلم بياناتها" توصيلها إلى المدرسة محل سكنها .

وأثناء سيرهما أمام دير بميدان الظاهر،ـ دائرة القسم طلب منها قائد السيارة الاستعلام عن وجود ملجأ للأيتام داخل الدير، وعقب نزولها لاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبة يدها تحوى (مبلغ مالي 7 آلاف جنيه, هاتفها المحمول, بعض الأوراق الخاصة بها).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأن السائق وراء ارتكاب الواقعة، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها بمسكنه، وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ مالى 4.200 جنيه "من متحصلات الواقعة"، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من الأوراق الخاصة بالمجني عليها بإلقائها بالطريق العام .
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