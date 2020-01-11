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محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروع البازارات والمسرح الروماني

السبت 11/يناير/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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ايمن رياض
واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم جولاته الميدانية، لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، لبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق أوجه الاستفادة من جميع المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة ووضع خطط تطوير لها.

وتفقد المحافظ مشروع البازارات على كورنيش النيل جنوب المدينة، وذلك لبحث إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها، والوقوف على الحالة العامة لها، مع إمكانية استغلالها بالشكل الأمثل وتشغيلها بما يتماشى مع خطة التنمية للمحافظة حيث يوجد 69 بازارا بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ المسرح الروماني على كورنيش النيل والقاعات الملحقة بها، ووجه بالعمل على حسن استغلال جميع الإمكانيات المتاحة وإدارة الموارد بما يحقق النفع العام وتحسين حياة المواطنين.

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