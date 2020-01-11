بيراميدز بالطاقم الأسود.. والمصري بالأبيض في مباراتيهما غدا بالكونفدرالية

انتهى منذ قليل الاجتماع الفنى التنسيقى الخاص بمباراة بيراميدز والمصرى فى الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى من المقرر لها غدٍ الأحد باستاد 30 يونيو بالقاهرة، فى تمام الخامسة مساء.





تم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل ويرتدى حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بيراميدز طاقم أسود اللون وسيرتدى حارسه اللون البرتقالى، ومثل المصرى فى المؤتمر ياسر عزت مدرب الفريق ومحمود جابر مدير شئون اللاعبين و ابراهيم غانم مسئول المهمات فيما مثل فريق بيراميدز ووليد مهدى.





ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة، بينما يحتل المصرى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.