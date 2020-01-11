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رياضة

رغم الملايين المبالغ فيها ..5 نجوم انهارت قيمتهم المالية في الدوري المصري

السبت 11/يناير/2020 - 07:51 م
رمضان صبحي - صورة
رمضان صبحي - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
شهد الدوري المصري مؤخرًا إنخفاضا واضحا في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب، بعدما وصلت القيمة التسويقية لـ "الايجيبشن ليج" إلي 148.38 مليون يورو.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك بالتساوي مع حسام عاشور قائد الأهلي هما الثنائي الأكثر انخفاضا في قيمتهما المالية، بنسبة وصلت إلى -40%.

وانتقد عدد من محللي الكرة في مصر الأسعار المبالغ فيها لأسعار اللاعبين، حيث يرى البعض أن أكثرهم لا يستحق هذه الأرقام وهو سبب في إحداث فجوة بين الأندية في قيمة المالية.

"صدى البلد" يعرض أكثر 5 لاعبين انخفضت قيمتهم المالية خلال يناير العام الماضي إستنادا إلى موقع "ترانسفير ماركت":

1- رمضان صبحي لاعب الأهلي - انخفضت قيمته التسويقية بنسبة -28,6 % ، قيمته 5 ملايين يورو.

2- ويلفريد كانون لاعب بيراميدز - انخفضت قيمته التسويقية بنسبة -20,0 % ، قيمته 2 مليون يورو.

3- محمود كهربا لاعب الأهلي - انخفضت قيمته التسويقية بنسبة -25,0 %، قيمته مليون ونصف المليون يورو.

4- مصطفي فتحي لاعب الزمالك - انخفضت قيمته التسويقية بنسبة - 33,3 %، قيمته 800 ألف يورو.

5 - أشرف بن شرقي لاعب الزمالك - انخفضت قيمته التسويقية بنسبة -40,0 %، قيمته 600 ألف يورو.
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