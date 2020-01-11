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منوعات

بـ الاخضر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 09:01 م
لجين عمران
لجين عمران
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محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بسترة بدلة أنيقة باللون الأخضر، وبنطلون جينز، ورفعت شعرها الاسود بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راق وتظهر مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.
بـ الاخضر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة.. شاهد
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