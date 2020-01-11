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حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في قضية سيدة الكرم بأبوقرقاص

السبت 11/يناير/2020 - 10:30 م
السجن المشدد 10 سنوات
السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في قضية سيدة الكرم
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ايمن رياض
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد الفقى ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلى 3 متهمين، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم باو قرقاص جنوب المنيا يوم 23 من شهر مايو 2016

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعى بشأن محاولة هتك عرض المجنى عليها "سعاد ثابت" والتعدى عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص في 23 مايو 2016 وتم ضبط المتهمين حينذاك وهم "نظير-ا-ا" وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "أسحق-ا-ع".

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى أقوال المجنى عليها بشأن الواقعة على خلفية مشاجرة وقعت بقرية الكرم، سببها إشاعة وجود علاقة بين شاب قبطى هو ابن المجنى عليها "سعاد" وسيدة مسلمة، وإندلعت على أثرها مشاجرات
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