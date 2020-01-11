لا تملك صفات القيادة.. معارض إيراني يطالب المرشد علي خامنئي بالتنحي

ذكرت قناة "العربية" أن المعارض الإيراني البارز مهدي كروبي طالب المرشد علي خامنئي بالتنحي من منصبه.



وأوضحت القناة أن كروبي بعث من مقر إقامته الإجبارية برسالة مفتوحة إلى خامنئي قال فيها: لا تمتلك أي من صفات القيادة وعليك التنحي.



وخرجت اليوم مظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجًا على إسقاط طائرة مدنية أوكرانية بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ فجر الأربعاء الماضي، وامتدت الاحتجاجات إلى مدينتي أصفهان وشيراز.



وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.



وندد المتظاهرون بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق صاروخ مثلما اعترفت طهران، مطالبين برحيل الحرس الثوري.



وهتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".



كان قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال إن جنديا أطلق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء، في طهران، من دون حصوله على تأكيد لأمر الإطلاق بسبب "تشويش" في الاتصالات.



وقال العميد أمير علي حاجي زادة، إن الجندي أعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز"، وكان لديه "10 ثوان" لاتخاذ القرار. وأضاف: "كان يمكن أن يقرر إطلاق (الصاروخ) أو عدم الإطلاق، (لكنه) اتخذ القرار الخاطئ".



وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي أنه "كان صاروخا قصير المدى انفجر قرب الطائرة الأوكرانية. لذلك تمكنت الطائرة" من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، موضحا أنها "انفجرت عندما اصطدمت بالأرض".