تصعيد خطير.. أنباء عن اعتقال السفير البريطاني في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية باعتقال السفير البريطاني في إيران أثناء قيامه بتصوير الاحتجاجات التي اندلعت في طهران.



وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطاني لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم بطهران"



فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورة قالوا إنها تبين لحظة اعتقال السفير البريطاني، الذي كان يصور الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام عقب الكشف عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.



وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.



وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.



كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".