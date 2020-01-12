أبرزهم السيد مرسي وزكي عمر.. عباقرة لم يأخذوا حقهم في الوسط الثقافي

قدم الإعلامي محمد الباز فقرة خاصة من برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» بعنوان «من الناس وإلى الناس» باستضافته للكاتب الصحفي خيري حسن.



وقال الكاتب الصحفي خيري حسن، إنه أثناء دراسته وقراءته وجد بأن هناك أشخاصا عباقرة لم يأخذوا حقهم في الوسط الثقافي والفني، وهؤلاء عاشوا معاناة كبيرة.



وأضاف الكاتب الصحفي خيري أن هناك نماذج لديهم موهبة مثل فنانين وكتاب ولاعبين لم يتحملوا قسوة وصعوبات المجتمع يصابوا بالإحباط خاصة انهم مرهفين المشاعر.



وأوضح أن هناك شخصيات لم ينالوا حقهم في الوسط الثقافي من أبرزهم الشاعر الغنائي السيد مرسي هو من غنى أغنية على الحلوة والمرة، والشاعر ذكي عمر هو من كتب أغنية مدد، والممثل الراحل عبد المنعم إسماعيل كان صديق لأنور وجدي وكانا يعملان في المسرح معا.



وأشار إلى أن سيد مرسي هو شاعر غنائي، وإذا كان وجد من يرعاه لكان أفضل شاعر في مصر، لافتا إلى أن السيد مرسي ولد في غرفة صغيرة مع والدته وعمل مكوجي في حي بولاق أبو العلا، قائلا سيد مرسي هو قصة مكوجي تحول أفضل شاعر غنائي بسبب قصيدة غرامية في"الشغالة".