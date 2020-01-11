حزب مستقبل وطن يكرم الإعلامي أحمد شوبير.. صور

كرّم حزب مستقبل وطن الإعلامي أحمد شوبير وذلك خلال حفل تكريم المبدعين والمتميزين في كافة المجالات لعام 2019 حيث كرّم الحزب خلال الاحتفالية، برنامج "ملعب أون" الذي يقدّمه شوبير، على قناة أون سبورت، وعلق قائلا: "بشكر زميلى كابتن سيف زاهر وهقسم الجائزة معاه".





وقام بتسليم درع التكريم كل من وزير التموين د. علي مصيلحي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني.





كرَّم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" وقام بتسليم درع التكريم كل من وزير التموين د. علي مصيلحي، ووزير السياحة والآثار خالد العناني.





وجاء هذا التكريم لجهوده الأخيرة التي بذلها على المستوى الإعلامي والوطني والنجاح الذي حققه برنامجه "على مسئوليتي" الذي يقدمه على شاشة صدى البلد.. وخلال صعود الإعلامي أحمد موسي لمنصة التكريم استقبله حضور الاحتفالية التي تضم جميع نجوم المجتمع في مختلف المجالات بالتصفيق الحاد.





وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.





وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.





وحضر كل من الوزراء خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلي البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .





كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانة المهنيين بالحزب، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.