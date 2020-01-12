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أخبار العالم

فايز السراج يعلن ترحيبه بوقف إطلاق النار في ليبيا.. بشرط

الأحد 12/يناير/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية ترحيبه بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن السراج خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي في روما: "نرحب بالمبادرة الروسية التركية وكل المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا" مشترطا أن تتسق العملية بسحب الجيش الوطني الليببي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف الليل.

واشترط الجيش الليبي التزام ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس بوقف إطلاق النار كي يستمر ساريًا، متوعدًا برد قاس حال خرق الطرف الآخر وقف إطلاق النار.

وكان الجيش الليبي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته تتقدم إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة بعدما كبدت قوات حكومة الوفاق مزيدا من الخسائر.
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