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فن

ريجيم رباني .. أصالة تكشف سر رشاقتها بعد الطلاق

الأحد 12/يناير/2020 - 06:31 ص
اصاله
اصاله
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مصطفى كرم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة السورية اصالة نصري، عقب حفلها الخيري الذي أقيم أمس بالقاهرة لدعم النساء المصابات بالسرطان.

وأوضحت أصالة خلال لقاء صحفي لها بعد الحفل أن الألبوم القادم لها جميع أغانيه ستكون باللهجة الخليجية.

وعن سر ظهورها بإطلالة نحيفة ولوك جديد علقت أصالة بابتسامة شديدة قائلة: "انا ضعفانة.. ريجيم إلهي"، وعن بكائها أثناء تصوير كليبها وحفلها الأخيرين، قالت: "انا عموما بحب اعيط، انا مش واحدة دمعتها عزيزة، أنا بعز المشاعر بضحك كتير ببكي كتير  بحب الأشياء هذه فبكيت كتير".

وعن سؤال أحد الصحفيين عن طلاقها، رفضت أصالة الخوض في حياتها الشخصية وأنهت على إثرها المؤتمر.

يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.
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