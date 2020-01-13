ورق وبلاستيك وألوان..عرائس من وحي التراث تشارك في موكب فرح..صور

كشف مسعد بلتاجي من إدارة الوعي الأثري بالغربية عن موهبته التي لاقت تشجيعًا واعجابا من كثيرين،وذلك في معرض استضافه المتحف الإسلامي ضمن فعاليات ملتقي فناني الآثار.



بلتاجي يعشق الاختلاف، ما جعله يتمتع بموهبة إعادة تدوير الخامات لكن بلمسة فنية،حيث شارك في المعرض بعمل أسماه"موكب فرح".



وقال أن العمل عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد لمجموعة عرائس، تمثل ملامح تراثية في الأزياء والنقوش من مختلف العصور، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث.



وكشف أنه صنع عرائسه بتدوير بعض الخامات البيئية البسيطة، مثل الورق والبلاستيك والمواد اللاصقة والوان وخامات اخرى، واستلهم الفكرة من خلال عمله في بعض الورش لإطفال وبحثه عن طريقة تعليمية فنية فرأي ان المجسمات وسيلة شيقة مقدمة بطريقة بسيطة لتوعية الاطفال بتراثهم الحضاري، من حيث الملابس والاحتفالات والوظائف المختلفة.

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‏واستغرق العمل عشرين يوماُ لتنفيذ ثماني عشرة مجسم ويتم استخدامهم في قص التاريخ والقصص القديمة للأطفال بأسلوب المسرح.



وقال إن المشهد مستوحى من التراث المصرى القديم ،ويجمع العصور المختلفة من الفرعونية إلى العصر الحالى،و يحاكى موكب القرابين أو موكب العروس،وقد راعيت ذلك فى ظهور عازفين للآلات الشعبية كالطبلة والربابة والناى.



