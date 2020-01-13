AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورق وبلاستيك وألوان..عرائس من وحي التراث تشارك في موكب فرح..صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كشف مسعد بلتاجي من إدارة الوعي الأثري بالغربية عن موهبته التي لاقت تشجيعًا واعجابا من كثيرين،وذلك في معرض استضافه المتحف الإسلامي ضمن فعاليات ملتقي فناني الآثار.

بلتاجي يعشق الاختلاف، ما جعله يتمتع بموهبة إعادة تدوير الخامات لكن بلمسة فنية،حيث شارك في المعرض بعمل أسماه"موكب فرح".

وقال أن العمل عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد لمجموعة عرائس، تمثل ملامح تراثية في الأزياء والنقوش من مختلف العصور، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث.

وكشف أنه صنع عرائسه بتدوير بعض الخامات البيئية البسيطة، مثل الورق والبلاستيك والمواد اللاصقة والوان وخامات اخرى، واستلهم الفكرة من خلال عمله في بعض الورش لإطفال وبحثه عن طريقة تعليمية فنية فرأي ان المجسمات وسيلة شيقة مقدمة بطريقة بسيطة لتوعية الاطفال بتراثهم الحضاري، من حيث الملابس والاحتفالات والوظائف المختلفة.

‏واستغرق العمل عشرين يوماُ لتنفيذ ثماني عشرة مجسم ويتم استخدامهم في قص التاريخ والقصص القديمة للأطفال بأسلوب المسرح.

وقال إن المشهد مستوحى من التراث المصرى القديم ،ويجمع العصور المختلفة من الفرعونية إلى العصر الحالى،و يحاكى موكب القرابين أو موكب العروس،وقد راعيت ذلك فى ظهور عازفين للآلات الشعبية كالطبلة والربابة والناى.

ورق وبلاستيك وألوان..عرائس من وحي التراث تشارك في موكب فرح..صور
ورق وبلاستيك وألوان..عرائس من وحي التراث تشارك في موكب فرح..صور
ورق وبلاستيك وألوان..عرائس من وحي التراث تشارك في موكب فرح..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضور كبير للعلماء والباحثين في المؤتمر 22 لاتحاد الآثاريين العرب..صور

عرائس وكرة..أطفال يتتبعون حكاية لعبة مصرية بالمتحف القبطي..فيديو وصور

المتحف الإسلامي يحتفل بمرور ١١٦ عاما على افتتاحه السبت المقبل

الاحتفال بمرور 116 عاما على افتتاح متحف الفن الإسلامي

تراث وتاريخ لا يموت.. رضا مدكور فنانة تعيد الحياة لشوارع القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد حسين رياض.. سر منعه من الغناء وإصابته بالشلل

كارثة تضرب قاعدة جوية إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يعترف: الخسائر بالملايين

إيهاب جلال يحسم الجدل حول رحيله عن المصري

جو غير مستقر.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الاثنين 13 - 1 - 2020.. فيديو

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

بعد البيان.. الكاف يهدد الزمالك بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.. صور

حفل زفاف فى العناية المركزة.. شاهد

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30