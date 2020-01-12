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أخبار العالم

بعد سليماني والمهندس.. مقتل قائد كبير في الحشد الشعبي العراقي

الأحد 12/يناير/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام عراقية بنبأ مقتل قيادي كبير في الحشد الشعبي بالعاصمة العراقية بغداد أمس السبت.

وذكرت أن القيادي طالب عباس الساعدي آمر ما يعرف بـ«لواء كربلاء» التابع لمليشيا الحشد الشعبي في بغداد اغتيل من قبل مسلحين مجهولين في مينة الصدر ببغداد رفقة اثنين من حراسه.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مهند العقابي مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي قوله: "بحسب المعلومات الأولية فإن اللواء طالب محمد الساعدي وهو آمر لواء الحشد الشعبي في كربلاء التابع لوزارة الدفاع قتل اليوم في بغداد".

يأتي ذلك بعد مقتل أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي في غارة أمريكية رفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويشهد العراق موجة موسعة من الاغتيالات والخطف لشخصيات إعلامية ونشطاء،منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.
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