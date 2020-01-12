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رياضة

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:07 ص
ريال مدريد ضد أتلتيكو
ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد، 12-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 12-1-2020، في التقرير التالي..

نهائي كأس السوبر الإسباني:

ريال مدريد X أتليتكو مدريد - 08:00 مساءً - الرياضية السعودية 1، و3.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

بورنموث X واتفورد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا X مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي:

روما X يوفنتوس - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان X موناكو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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