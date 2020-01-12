ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 12-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها ديربي ريال مدريد وأتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 12-1-2020، في التقرير التالي..



نهائي كأس السوبر الإسباني:



ريال مدريد X أتليتكو مدريد - 08:00 مساءً - الرياضية السعودية 1، و3.



الدوري الإنجليزي الممتاز:



بورنموث X واتفورد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.



أستون فيلا X مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.



الدوري الإيطالي:



روما X يوفنتوس - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.



الدوري الفرنسي:



باريس سان جيرمان X موناكو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.