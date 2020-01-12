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أخبار العالم

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وزير الخارجية الباكستاني يزور إيران والسعودية

الأحد 12/يناير/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بدأ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم /الأحد/ زيارة خارجية تشمل إيران والسعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي - في تصريح أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - إن زيارة قريشي إلى طهران تستغرق يوما واحدا، وتأتي في إطار دور باكستان لتحقيق السلام في المنطقة، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسئولين آخرين لبحث الوضع الحالي بالمنطقة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتوجه قريشي بعد ذلك إلى الرياض؛ لإجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ لبحث قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.

وذكرت القناة الباكستانية أنه من المتوقع أن يعرض قريشي - خلال جولته الخارجية - وجهة نظر باكستان بشأن الوضع الحالي، والتأكيد على ضرورة تجنب أي صراع، وسيعرب عن استعداد بلاده لدعم جميع الجهود التي تسهل حل الخلافات والنزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

تأتي جولة قريشي وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية، ثم الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في العراق.
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