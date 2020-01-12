وزير خارجية إيران يلتقي بسلطان عمان هيثم بن طارق

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.



وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التقى اليوم الأحد، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، حيث قدم ظريف خلال هذا اللقاء، التعازي بوفاة السلطان قابوس، مهنئا السلطان هيثم بتوليه قيادة سلطنة عمان.



وأعلن وزير الخارجية استعداد الجمهورية الإيرانية لتعزيز العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين.



ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأحد للمشاركة في مراسم تأبين السلطان الراحل قابوس بن سعيد واللقاء بالسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.



وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.