AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عامل سقط أسفل سيارة نقل بالمنوفية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:42 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
محمد امين
لقي عامل مصرعه بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بعد سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام المدعو فايز. م 47 عاما جثة هامدة متأثرًا بإصابته نزيف داخلي ونزيف حاد بالمخ.

وبالانتقال والفحص تبين ركوب المتوفى تروسيكل من الخلف وفي أحد المطبات سقط من على التروسيكل أرضا أسفل عجلات سيارة نقل ليلقى مصرعه في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة التي صرحت بدفن الجثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالمنوفية

دماء على الإسفلت.. مصرع وإصابة 29 شخصا في 8 حوادث بالمحافظات.. والداخلية تقدم إرشادات للسائقين

مصرع عامل سقط من الطابق السادس أثناء عمله على ونش لمواد البناء

مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم دراجة نارية بعربة كارو بالمنوفية

ترشيحاتنا

بعد الانفصال .. أصالة خسرت هؤلاء النجوم من أجل زوجها السابق طارق العريان

بعد قنبلة الانفصال.. الأمير وليام عن شقيقه هاري: لم نعد كالسابق

عيار 24 يسجل 804.05 جنيه للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2020

حلا شيحة: الحياة لا تعطي دروسا مجانية ودفعت الثمن.. شاهد

سعر الذهب اليوم الأحد

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

AdvertisementS

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

سعر الذهب اليوم الأحد

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة | علي جمعة يجيب

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر