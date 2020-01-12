مصرع عامل سقط أسفل سيارة نقل بالمنوفية

لقي عامل مصرعه بإحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بعد سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد باستقبال مستشفى منوف العام المدعو فايز. م 47 عاما جثة هامدة متأثرًا بإصابته نزيف داخلي ونزيف حاد بالمخ.



وبالانتقال والفحص تبين ركوب المتوفى تروسيكل من الخلف وفي أحد المطبات سقط من على التروسيكل أرضا أسفل عجلات سيارة نقل ليلقى مصرعه في الحال.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة التي صرحت بدفن الجثة.