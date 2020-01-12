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أخبار العالم

السفير البريطاني لدى طهران يكشف كواليس احتجازه

الأحد 12/يناير/2020 - 10:47 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني لدى طهران
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رحيم يسري
نفى السفير البريطاني لدى طهران مشاركته في تظاهرات مثلما ادعت السلطات الإيرانية.

وقال راب ماكير السفير البريطاني لدى طهران، في تغريدة على تويتر "شكرا على العديد من الرسائل.. يمكن أن أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرات! ".

وأوضح أنه كان متواجدا في المكان لحضور حفل تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي خاصة وأن بعض الضحايا بريطانيون.

وأشار إلى أنه غادر بعد 5 دقائق عندما بدأ البعض يرددون الهتافات.


وأكد ماكير أنه اعتقل بعد نصف ساعة من مغادرة المنطقة، مشددا على أن اعتقال الدبلوماسيين أمر غير قانوني بالطبع في جميع البلدان.


وذكرت وكالة "تسنيم" أن السفير البريطاني لدى طهران راب ماكير تم احتجازه لمدة ساعة ثم أطلق سراحه بعدها، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات أمام جامعة امير كبير التي تطالب بإسقاط النظام.

وأضافت أنه تم اعتقاله بسبب تنظيمه حركات مشبوهة واحتجاجات أمام الجامعة.

ونوهت الوكالة إلى أن السفير سيتم استدعائه، غدا الأحد، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تواجده في مظاهرات اليوم.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.
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