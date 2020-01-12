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مرأة

بـ الأسود اللامع.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة مبهرة على إنستجرام

الأحد 12/يناير/2020 - 11:07 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية بوسى شلبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" وتضم الصورة مجموعة من الفنانات، ومن ضمنهم الفنانة سمية الخشاب.

وظهرت سمية الخشاب بفستان أنيق وذى أكمام طويلة، كما يتميز باللون الأسود اللامع الذى يظهر جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى الماكياج على اللون الأسود كأيشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود اللامع منسدلًا بين كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة تبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الأبيض مع ساعة أنيقة لليد.
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