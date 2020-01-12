الكسل والأكل والبرد.. أسباب صادمة لزيادة أمراض القلب في الشتاء

عادة ما ترتبط أمراض القلب بفصل الشتاء ويعاني مرضى القلب تحديدًا من العديد من الأزمات الصحية خلال الطقس البارد، حيث تزداد الجلطات والنوبات القلبية، وذلك يعود لبعض العادات التي يتبعها الكثير في فصل الشتاء.
أكد الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والأوعية الدموية لـ صدى البلد، أن معاناة مرضي القلب تزيد في الشتاء كما تزيد معدلات الأزمات القلبية وقصور شريان التاج، وذلك يعود لعدة أسباب هي:
1- قلة الحركة والكسل في الشتاء بسبب البرد.
2- نقص السوائل في الجسم نتيجة عدم شرب المياه والسوائل بدرجة كافية بسبب برودة الجو مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وزيادة لزوجة الدم.
3- تناول الأطعمة في الشتاء مع عدم الحركة تؤدي إلى زيادة في الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الدم التي بالتالي يسبب زيادة في معدلات الإصابة الشريان التاجي والجلطات والنوبات القلبية.
أكد الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والأوعية الدموية لـ صدى البلد، أن معاناة مرضي القلب تزيد في الشتاء كما تزيد معدلات الأزمات القلبية وقصور شريان التاج، وذلك يعود لعدة أسباب هي:
1- قلة الحركة والكسل في الشتاء بسبب البرد.
2- نقص السوائل في الجسم نتيجة عدم شرب المياه والسوائل بدرجة كافية بسبب برودة الجو مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وزيادة لزوجة الدم.
3- تناول الأطعمة في الشتاء مع عدم الحركة تؤدي إلى زيادة في الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الدم التي بالتالي يسبب زيادة في معدلات الإصابة الشريان التاجي والجلطات والنوبات القلبية.
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