AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الكسل والأكل والبرد.. أسباب صادمة لزيادة أمراض القلب في الشتاء

الأحد 12/يناير/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
عادة ما ترتبط أمراض القلب بفصل الشتاء ويعاني مرضى القلب تحديدًا من العديد من الأزمات الصحية خلال الطقس البارد، حيث تزداد الجلطات والنوبات القلبية، وذلك يعود لبعض العادات التي يتبعها الكثير في فصل الشتاء.

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري القلب والأوعية الدموية لـ صدى البلد، أن معاناة مرضي القلب تزيد في الشتاء كما تزيد معدلات الأزمات القلبية وقصور ‏شريان التاج، وذلك يعود لعدة أسباب هي:

1- قلة الحركة والكسل في الشتاء بسبب البرد.

2- نقص السوائل في الجسم نتيجة عدم شرب المياه والسوائل بدرجة كافية بسبب برودة الجو مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وزيادة لزوجة الدم.

3- ‏تناول الأطعمة في الشتاء مع عدم الحركة تؤدي إلى زيادة في الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الدم التي بالتالي يسبب زيادة في معدلات الإصابة الشريان التاجي والجلطات والنوبات القلبية.

اقرأ أيضًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفعول سحري لتناول 4 أكواب من القهوة يوميا في مواجهة 3 أمراض مزمنة

احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

معلومات لا تعرفيها عن أسباب الإصابة بالأزمات القلبية

دراسة: ممارسة الرياضة في الشتاء تحمي من أمراض القلب

فوائد اليوجا للتخسيس .. تساهم فى حرق السعرات الحرارية

بعد وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. أسباب صادمة للإصابة بالسكتات القلبية

ترشيحاتنا

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

مدبولي و4 وزراء يزورون سلطنة عمان للعزاء في السلطان قابوس بن سعيد

الإسكان: انتهاء تنفيذ 10476 شقة بمشروعات دار مصر

عزاء والد إيهاب توفيق بمسجد المشير طنطاوي .. اليوم

AdvertisementS

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

الأرصاد: استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع ولا يوجد سوى الشبورة المائية ..فيديو

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

سعر الذهب اليوم الأحد

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة | علي جمعة يجيب

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسل والأكل والبرد.. أسباب صادمة لزيادة أمراض القلب في الشتاء

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية