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محافظات

على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد

الأحد 12/يناير/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كوبري الطريق الدائري الواصل بين المحافظة ومحور 30 بونيو والطريق الدولي الساحلي.

ووجّه وزير النقل بسرعة علاج المناطق التي تأثرت من موجة الامطار الاخيرة بأسلوب علمي يكفل تأمين هذه المناطق وعدم تأثيرها مرة أخري بفعل العوامل الجوية.

وأكد وزير النقل أن ملاحظات الطرق المحيطة ببورسعيد تم مناقشتها بالكامل بناء علي طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وانه سيقوم بالعودة لتفقد هذه المناطق بعد إصلاحها خلال عشرة ايام .

كما تفقد وزير النقل ومحافظ بورسعيد الكوبري الهيكلي المعدني ومنطقة الرسوة، ووجه بإعادة تأهيل الكوبري لاستخدامه لسيارات النقل وتخفيف الكثافة على كباري منطقة الرسوة في حركة السيارات المتعاملة مع الميناء.

وكلف الوزير، بتشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة على وجه السرعة لقياس قوة تحمل الكوبري لاستخدامه في حركة سيارات النقل والملاكي بالتنسيق مع المحافظة.
على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد
على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد
على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد
على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد
على وجه السرعة.. تشكيل لجنة فنية لقياس قوة تحمل كوبري الرسوة بـ بورسعيد
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