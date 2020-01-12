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محمد رمضان يهنئ أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019.. وساديو مانى يرد.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 12:22 م
محمد رمضان يهنئ ساديو
محمد رمضان يهنئ ساديو مانى
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ريهام فيكتور
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة جديدة من السوشيال خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" بعنوان "تهنئة محمد رمضان لـ ساديو مانى".

وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن محمد رمضان كتب على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "مبروك يا أسطورة أفريقيا".

وأضافت الإعلامية لميس سلامة أن محمد رمضان هنأ ساديو مانى على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 خلال حضوره حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الأفضل فى أفريقيا بالغردقة للعام الماضى.

وأكدت لميس سلامة أن ساديو مانى رد على محمد رمضان فى تعليق له قائلا: "أنت الأسطورة أنا التانى يا حبيبى".
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