أخبار الرياضة.. لحظة استقبال صلاح لـ ساديو ماني.. غياب رباعي ليفربول عن موقعة توتنهام.. الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:









استقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، زميله ساديو ماني، عقب وصوله إلى مدينة ليفربول لخوض تدريب الفريق، استعدادا لمواجهة توتنهام، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غياب 4 لاعبين من الفريق، عن مواجهة توتنهام المقرر لها، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة في زيمبابوي قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.









علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تتويج ساديو ماني لاعب الريدز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2019.









نفى علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة وجود مفاوضات من جانب إدارة الفريق السكندري لخلافة حسام حسن.









تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 ببطولة جى بى مورجان للإسكواش، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غد، السبت.







