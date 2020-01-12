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اقتصاد

بمشاركة 3000 تاجر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 27 يناير

الأحد 12/يناير/2020 - 12:31 م
أيمن حسام الدين
أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الشتوى لعام 2020 اعتبارًا من يوم 27 يناير الجارى ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة في الأوكازيون.

وأضاف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، لـ صدى البلد أن الباب مفتوح أمام مشاركة جميع المحال التي ترغب المشاركة من خلال التقدم بطلب رسمي مرفق المستندات للمشاركة في الأوكازيون.

وأضاف حسام الدين، أن الأوكازيون يستقطب نحو 3000 محل تقريبا خلال الفترة المعلن عنها لافتا إلى أن تلقي الطلبات مفتوح أمام المحال قبل انطلاق الأوكازيون وخلال أيضا.

وأشار حسام الدين إلى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

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