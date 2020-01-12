رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور

شارك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بجانب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على المنصة الرئيسية بقاعة البرلمان، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، حيث رحب به عبد العال، مؤكدا أن العلاقات المصرية الليبية عميقة على المستويات التي تربط بين الشعبين وتحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة.



وأكد عبد العال،أن هذه العلاقات تفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، مؤكدا علي أنني لست في حاجة للتأكيد علي أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباط وثيقا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافية السياسية التي تربط بين البلدين.



وقبيل الجلسة العامة للبرلمان، ترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان الرافض للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.



وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.



وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

