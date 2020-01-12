AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور

الأحد 12/يناير/2020 - 12:32 م
رئيس النواب الليبي
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان المصري
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
شارك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بجانب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، على المنصة الرئيسية بقاعة البرلمان، وذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، حيث رحب به عبد العال، مؤكدا أن العلاقات المصرية الليبية عميقة على المستويات التي تربط بين الشعبين وتحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة.

وأكد عبد العال،أن هذه العلاقات تفرض علينا دائما التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، مؤكدا علي أنني لست في حاجة للتأكيد علي أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباط وثيقا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافية السياسية التي تربط بين البلدين.

وقبيل الجلسة العامة للبرلمان، ترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان الرافض للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.

وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشير حفتر يلتقي ضباط وقادة الجيش الوطني الليبي لهذا السبب

بعد رفض التدخل التركي.. رئيس البرلمان الليبي يوجه رسالة إلى مصر

اخبار البرلمان| بعد تطبيقه رسميًا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن التقاعد في هذا الموعد

ننشر توصيات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لبحث التدخل التركى فى ليبيا.. مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وحوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.. ودعم قرارات مجلس النواب الليبي

يدعم إجراءات الرئيس السيسي.. البرلمان يعلن رفضه للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية

رئيس النواب الليبي يصل البرلمان للقاء عبد العال

ترشيحاتنا

حلا شيحة: الحياة لا تعطي دروسا مجانية ودفعت الثمن.. شاهد

قبل بيعها بمحل سمك.. إنقاذ سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وإطلاقها في مياه البحر

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

أمير قطر يصل إيران لأول مرة منذ توليه المنصب ويلتقي بالمرشد خامنئي

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

تعليم الفسق| جميلة عوض ترد على الاتهامات الموجهة لـ بنات ثانوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة إنقاذ سلحفاة نادرة.. 10 معلومات عن السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.. صور

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

قبل بيعها بمحل سمك.. إنقاذ سلحفاة نادرة ومهددة بالانقراض وإطلاقها في مياه البحر