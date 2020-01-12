بتعاون إماراتي.. العصار والجزار يشهدان توقيع اتفاق تأسيس شركة في مجال إنتاج الأنابيب.. والعقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر

العصار:

تهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية

الجزار:

التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و3 شركات إماراتية، بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.وتهدف الاتفاقية إلى قيام الأطراف الخمسة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولى إثيلين والبولى بروبلين بجميع أنواعها ومقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بجمهورية مصر العربية وخارجها.وأكد الدكتور محمد سعيد العصار، خلال مراسم التوقيع، سعي الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين.وأضاف أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصرية لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول العربية والأفريقية.من جانبه، أكد قاسم عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب، أن حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.وقال إن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر في الفترة الحالية، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.