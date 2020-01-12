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أخبار العالم

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برلين تعرب عن ارتياحها لتمديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

الأحد 12/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ارتياح (برلين) لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ، قبل فترة وجيزة من انتهاء صلاحيتها.

واضافت أن ذلك القرار من شأنه أن يضمن حصول ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الأساسية في سوريا ، وأن المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا إلى منطقة "إدلب " ممكنة ، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة مُعني بفحص المعابر الحدودية المناسبة الأخرى .

وقالت المتحدثة إنه تم خوض مفاوضات صعبة في هذا السياق ، حيث كانت الأولوية للاعتبارات الإنسانية ، وأنه في النهاية تم اقتراح حل وسط وصفته ب" الصعب ".

وأكدت أن مجلس الأمن وافق أخيرًا على اقتراح التسوية واصفة هذا النبأ بأنه "سار " لملايين السوريين.
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