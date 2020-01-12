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فن

بعد تصدره جوجل بسبب العود الأغلى في العالم.. 5 معلومات عن رابح صقر

الأحد 12/يناير/2020 - 03:26 م
رابح صقر
رابح صقر
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شروق ابراهيم
بعد بيع عود رابح صقر في مزاد علني بقيمة مليون ريال سعودي تصدر المطرب السعودي رابح صقر مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بآلاف من عمليات البحث.

وبدأ المزاد بين الجمهور الذي حضر الحفل وكان العود من نصيب أحدهم بمبلغ مليون ريال سعودي.

العود رافق الفنان رابح صقر لمدة 15 عاما ولحن عليه أكثر من أغنية وطنية من بينها: "أنت ملك"، وصُنع من الذهب والصدف ويعتبر العود الأغلى بالعالم.

ويرصد "صدى البلد" أهم 5 معلومات عن رابح صقر :

-ولد رابح صقر في 6 نوفمبر سنة 1960م ميلاد ربمدينة الأحساء بالسعودية .
-اعتمد رابح صقر في بدايته الفنية على موهبته ولم يساعده أحد.
- قدم رابح صقر خلال مسيرته الفنية 31 البوما غنائيا، آخرها ألبوم " رابح 2019". 
-شارك رابح صقر في تقديم 53 حفلة غنائية في جميع أرجاء الوطن العربي. 
-يحمل رابح صقر لقب موسيقار الخليج
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