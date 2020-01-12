شبهك أوي .. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في نجلي أحمد حجازي

نشر أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش ألبيون ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر أحمد حجازي في الصورة برفقة زوجته ونجليه، وتفاعل عدد كبير من محبي احمد حجازى مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى: "ماشاءالله ربنا يخليكم لبعض يارب " _"ما تيجي الاهلي يا حجازي بقي " _ " رينا يكرمك".



وتابع آخرون : " الله أكبر. ربنا يحميك " _ " الله أكبر ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويخليهم لك ويخلي لك المدام وتخاويهم يا رب بقى احلى بنوته ان شاء الله " _" شبهك اوووي " .



حقق فريق وست بروميتش ألبيون الذي يلعب معه الدولي المصري أحمد حجازي على برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي أقيمت بملعب "سانت أندروس جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة دوري الدرجة الانجليزي "تشامبيونشيب".



وأحرز تشارلي أوستن ثنائي ويست هام في الدقيقتين 73 و81، وجرادي ديجانا في الدقيقة 10.



هذا الفوز رفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد برمنجهام سيتي عند 28 نقطة في المركز الـ 15.