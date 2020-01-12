AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شبهك أوي .. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في نجلي أحمد حجازي

الأحد 12/يناير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش ألبيون ومنتخب مصر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أحمد حجازي في الصورة برفقة زوجته ونجليه، وتفاعل عدد كبير من محبي احمد حجازى مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى: "ماشاءالله ربنا يخليكم لبعض يارب " _"ما تيجي الاهلي يا حجازي بقي " _ " رينا يكرمك".

وتابع آخرون : " الله أكبر. ربنا يحميك " _ " الله أكبر ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويخليهم لك ويخلي لك المدام وتخاويهم يا رب بقى احلى بنوته ان شاء الله " _" شبهك اوووي " .

حقق فريق وست بروميتش ألبيون الذي يلعب معه الدولي المصري أحمد حجازي على برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي أقيمت بملعب "سانت أندروس جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة دوري الدرجة الانجليزي "تشامبيونشيب".

وأحرز تشارلي أوستن ثنائي ويست هام في الدقيقتين 73 و81، وجرادي ديجانا في الدقيقة 10.

هذا الفوز رفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد برمنجهام سيتي عند 28 نقطة في المركز الـ 15.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جماهير يعتمرون للراحل «هيثم أحمد زكى»..وأحمد السعدنى يشكرهم على مجهودهم

احمد حجازي على مقاعد البدلاء مع ويست بروميتش في مواجهة هال سيتي

حصاد المحترفين.. صلاح وتريزيجيه يتألقان في إنجلترا.. والنني يواصل انتصاراته

بعد التأهل لأولمبياد طوكيو.. رسالة خاصة من حجازي لرمضان صبحي

تشامبيونشيب.. أحمد حجازي يشاهد فوز ويست هام على برمنجهام من مقاعد البدلاء

احبك.. آيتن عامر تتغزل في زوجها

ترشيحاتنا

قادر 2020.. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية على ساحل البحر المتوسط.. فيديو

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة نودلز باللحم مع السلطة اليونانية

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

علي جمعة: من توفي منذ 70 سنة عمره دقيقتين عند ربه.. فيديو

ثلوج ساحرة بـ تبوك ونيوم .. السعودية تتحول إلى أوروبا

وفاة فنان بحريني شهير بعد أزمة قلبية حادة

AdvertisementS

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال بعد الهزيمة من النجم الساحلي

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

أخبار الرياضة .. الترجي في ورطة قبل مواجهة الزمالك .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم.. وحمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.. أنيس البدري يضع الترجي في ورطة

بعد تسجيله هدفا في توتنهام.. فيرمينو يعتذر لـ كلوب

قبل مواجهة حرس الحدود .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم

طلب جديد من فايلر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع بلاتينيوم

خارطة طريق الأهلي لـ ضمان التأهل لـ دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

أحمد رفعت: هدفي في الأهلي صحيح 100%.. ولا أعرف مصيري مع الزمالك

مدافع أم مهاجم.. إسلام الشاطر: ماذا يحتاج النادى الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

محامي حمدي النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الأهلي السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

روشتة شتوية صحية.. استشاري قلب يقدم 10 نصائح ذهبية في البرد

شاهد.. نرمين الفقى بإطلالة جديدة مع الأسماك