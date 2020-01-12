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أخبار العالم

روحاني يعلن اتخاذ قرارات مهمة بعد الاجتماع مع أمير قطر

الأحد 12/يناير/2020 - 03:22 م
روحاني - امير قطر
روحاني - امير قطر تميم بن حمد
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رحيم يسري
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه اتفق مع أمير قطر تميم بن حمد على قرارات مهمة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأعلن روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع تميم بن حمد، خلال زيارة الأخير لطهران، عن اتفاق مع قطر على تعزيز الزيارات السياسية والاقتصادية، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية.

من جانبه ثمن الأمير القطري تميم بن حمد مواقف إيران وما قدمته لقطر، داعيا الرئيس حسن روحاني لزيارة قطر.

وأضاف تميم أنه "وجه دعوة للرئيس الإيراني لزيارة قطر ونأمل أن تحدث في أقرب وقت".

وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" أن تميم سيبحث مع الرئيس الإيراني "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما أوردت "قنا".
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