ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الحشيش خلال حملة أمنية بطهطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل في العقد السادس من العمر، بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة بنطاق المركز.

ماذا حدث؟

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة العناصر التي تمارس نشاطًا إجراميًا في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة.

وكان المقدم أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، قد قاد حملة أمنية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط المتهم أحمد أ. ع، 53 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الشيخ زين الدين، وله معلومات جنائية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات إلى رجال المباحث تفيد بحيازته مواد مخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهم، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وعقب ضبطه، تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة، التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مصدر المواد المخدرة، وما إذا كان المتهم يقوم بالاتجار بها أو حيازتها بقصد الترويج، واتخاذ القرار القانوني المناسب بحقه.