قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟
إصابة مبابي تفسد بداية زيدان مع فرنسا.. والاتحاد الفرنسي يكشف التفاصيل
التعليم العالي: حضور الجامعات المصرية في تصنيف "UI GreenMetric" يعكس اهتمامها بمواجهة تغيرات المناخ
وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك
إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية
اصطدام سيارة نقل جماعي بالحاجز الخرساني المخصص لمسار الأتوبيس الترددي
تقارير عن رفض ترامب.. إيران تنتظر الرد الأمريكي على خطة السلام في هرمز
بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة
الخارجية الأمريكية: حرية الملاحة في هرمز وباب المندب "خط أحمر ممنوع تجاوزه"
16 محطة.. أول صور لانطلاق المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي
ضبط السائق المتسبب.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالدائري الأوسطي
الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الحشيش خلال حملة أمنية بطهطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل في العقد السادس من العمر، بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة بنطاق المركز.

ماذا حدث؟

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة العناصر التي تمارس نشاطًا إجراميًا في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة.

وكان المقدم أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، قد قاد حملة أمنية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط المتهم أحمد أ. ع، 53 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الشيخ زين الدين، وله معلومات جنائية، وذلك عقب ورود معلومات وتحريات إلى رجال المباحث تفيد بحيازته مواد مخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهم، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وعقب ضبطه، تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة، التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد مصدر المواد المخدرة، وما إذا كان المتهم يقوم بالاتجار بها أو حيازتها بقصد الترويج، واتخاذ القرار القانوني المناسب بحقه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حشيش تاجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ساهرا في العراق.. صور

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

كريم فهمي: أجري أقل من غيري وعملي مع ياسمين عبد العزيز حاجه تانية

عبادي الجوهر

عبادي الجوهر يحيي حفلا غنائيا ساهرا في البحرين

بالصور

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع والزبابة أشهرها .. 5 علامات تشير إلى وجود قوارض داخل المنزل

أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك
أغرب 4 حيوانات تشبه الفأر.. الجربوع أشهرها واحذري وجود القوارض في بيتك

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد