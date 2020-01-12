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أخبار العالم

حسن نصر الله يكشف طبيعة علاقة قاسم سليماني بحزب الله

الأحد 12/يناير/2020 - 03:31 م
قاسم سليماني - حسن
قاسم سليماني - حسن نصر الله
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رحيم يسري
قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، كان "مندوب نظام إيران في المنطقة".

وأضاف حسن نصر الله، في كلمة متلفزة: "خلال العدوان الإسرائيلي عام 2006، جاء قاسم سليماني إلى الضاحية الجنوبية وظل معنا كل أيام الحرب"، وتابع: "طلبنا من الحاج قاسم مبلغًا كبيرًا جدًا في أسرع وقت لإعادة الإعمار فـلبّى الطلب ثاني يوم".

واستطرد: "أحد أسباب الانتصار على إسرائيل عام 2000 كان وجود قاسم سليماني بيننا، وهو كان شريكا في الانتصار".

وأشاد حسن نصر الله بنشاط قاسم سليماني في فلسطين ولبنان وسوريا وأفغانستان واليمن، مشيرًا إلى أنه لم يكن يمثل نفسه بل يمثل للجمهورية الإيرانية.

وتابع: "قاسم سليماني كان فرح لفرحنا ويحزن لحزننا"، موضحا أنه "كان يحمل كل آلامنا وحاجاتنا ويقوم بتأمينها بأكثر مما كنا نطلب أو نتوقع".

وأكد حسن نصر الله في خطابه أن قاسم سليماني "استطاع أن يؤسس لعلاقة مميزة ومتينة مع قيادات حزب الله لدرجة أننا شعرنا بأنه واحد منا".

وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي بميليشيا الحشد الشعبي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، فيما كان الرد الإيراني على قواعد عسكرية في العراق تضم مجموعة من القوات الأمريكية.
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