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رياضة

قبل نهائي السوبر الإسباني.. أرقام تاريخية من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:23 م
ريال مدريد وأتليتكو
ريال مدريد وأتليتكو مدريد
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أحمد هاني
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، لمتابعة ديربي مدريد الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعرض لكم "صدى البلد" لكم عدد من الأرقام التاريخية عن مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد.

- يعد لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو، هداف المواجهات بين الفريقي بـ 12 هدفًا في 16 لقاء خاضها اللاعب.

- التقى الفريقان في 286 مباراة في مختلف المسابقات:
حقق فيها ريال مدريد الفوز في 147 مباراة، وحقق أتلتيكو الفوز في 71 مباراة، وتعادلا في 67 مباراة.

سجل أتلتيكو مدريد 360 هدفًا، فيما سجل الريال 496 هدفًا.

- التقى الفريقان للمرة الأولى في مباراة رسمية في عام 1928 في الدوري الإسباني، واستطاع ريال مدريد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

- أما آخر لقاءات الفريقين فكانت ضمن منافسات الدوري الإسباني لعام 2019-2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي الرياضية السعودية 1، و3، بتعليق فارس عوض وفهد العتيبي.

وتمثل مباراة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي يسعى لتحقيق أول لقب له مع الميرنجي في ولايته الثانية، كما أنه لم يخسر أي نهائي طوال فترة تدريبه للملكي.
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