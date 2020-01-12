AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 طرق للتخلص من اكتئاب الشتاء الموسمي.. تعرف عليها

الأحد 12/يناير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يشعر الناس بالاكتئاب أو الإحباط أثناء الأيام الباردة المظلمة في شهر يناير، ومن المهم للأشخاص التعرف على أعراض هذا الاضطراب الموسمي. 

ويمتاز شهر يناير وفقا لموقع healthline، بقلة ساعات النهار، والطقس الأكثر برودة، والنشاط الأقل، والشعور بالعزلة، والحزن، وفي الحالات القصوى، والاكتئاب.

ويوصي الأطباء الناس بالخروج في الهواء الطلق، وتناول الطعام الصحي، والالتقاء مع الأصدقاء كطرق لمكافحة البلوز في يناير، ويقول الخبراء إنه من الشائع أن يشعر الناس بالاكتئاب أو الإحباط أثناء الأيام الباردة المظلمة في شهر يناير.

وأوضح الموقع أنه في فصل الشتاء يزيد إنتاج الميلاتونين، مما يسبب النعاس والخمول، وكلا من نقص السيروتونين وزيادة الميلاتونين وهو ما يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية ، أو الساعة الداخلية للجسم على مدار 24 ساعة ، والتي تستجيب للتغيرات الداكنة التي تحدث يوميًا وخلال كل فصل من المواسم.
Advertisements

ترشيحاتنا

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

نهضة بركان يسقط أمام بطل الكونغو 0-1 ويشعل المجموعة في الكونفدرالية.. فيديو

طلب جديد من فايلر للاعبي الأهلي بعد التعادل مع بلاتينيوم

عاجل.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق

هيئة الطاقة الذرية تعلن إنتاج 36 طنا يورانيوم خلال العام | تفاصيل

بعد مقتل السوري محمد الموسى.. الشبهات تحوم حول دوافع زوج نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة