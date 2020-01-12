3 طرق للتخلص من اكتئاب الشتاء الموسمي.. تعرف عليها

يشعر الناس بالاكتئاب أو الإحباط أثناء الأيام الباردة المظلمة في شهر يناير، ومن المهم للأشخاص التعرف على أعراض هذا الاضطراب الموسمي.





ويمتاز شهر يناير وفقا لموقع healthline، بقلة ساعات النهار، والطقس الأكثر برودة، والنشاط الأقل، والشعور بالعزلة، والحزن، وفي الحالات القصوى، والاكتئاب.





ويوصي الأطباء الناس بالخروج في الهواء الطلق، وتناول الطعام الصحي، والالتقاء مع الأصدقاء كطرق لمكافحة البلوز في يناير، ويقول الخبراء إنه من الشائع أن يشعر الناس بالاكتئاب أو الإحباط أثناء الأيام الباردة المظلمة في شهر يناير.



