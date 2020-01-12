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أخبار البلد

بعد تعرضهن للتنمر .. تعليق محرج من متابعة على بنات دعاء فاروق

الأحد 12/يناير/2020 - 06:24 م
تعليق محرج من متابعة
تعليق محرج من متابعة على بنات دعاء فاروق
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سارة يسن
تعرض بنات الإعلامية دعاء فاروق المعروفة بتقديم البرامج الدينية لتعليق محرج من متابعة على إنستجرام بعد نشرها صورة جديدة مع بناتها، ظهرن فيها بدون حجاب .

وقالت المتابعة: "حجبي البنات اللي حواليكي .. هو احنا هنلعب ولا ايه بقى .. الحجاب أكبر جريمة ضد الأنثى والإنسانية بشكل عام ".

وعلى عكس عادتها لم ترد دعاء فاروق على التعليق ، حيث اعتادت دائما أن ترد بقسوة على التعليقات المحرجة والسيئة من جانب جمهورها .

وفي وقت سابق نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام صورا تجمعها بأولادها وجاءت بعض التعليقات مهاجمة لها بسبب ارتداء ابنتها بنطلون مقطع ولا ترتدى الحجاب وتنمر البعض على شكل أولادها وأنهم لا يشبهونها.

و عدلت دعاء فاروق التعليق على الصور وكتبت لمتابعيها "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي".

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❤ A day to remember

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